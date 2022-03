Fans trauern um Oma Hedel (101). Die ältere Dame machte sich als älteste Influencerin Deutschlands einen Namen – mit ihren Fans teilte die Seniorin regelmäßig lustige Clips und ließ sie an ihrem Leben teilhaben. Im vergangenen Herbst feierte die Bloggerin dann einen besonderen Geburtstag: Im Oktober wurde Oma Hedel 101 Jahre alt. Nun teilten ihre Angehörigen aber traurige Nachrichten: Oma Hedel ist schon vor mehreren Monaten verstorben.

Auf Instagram postete die Familie der sympathischen Rentnerin ein emotionales Statement: "Wir müssen euch leider mitteilen, dass Oma Hedel – unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma – Ende letzten Jahres friedlich eingeschlafen ist." Ihre Familienmitglieder hätten den Verlust aber erst mal verarbeiten müssen, deshalb hätten sie die Nachricht erst jetzt geteilt. Daraufhin richteten sie einen rührenden Appell an die Bewunderer der älteren Dame: "Macht es wie Oma, genießt jeden Moment, bleibt jung im Herzen und interessiert an allem. Macht alles mit, sofern es eure Gesundheit zulässt. Verbringt Zeit mit der Familie und euren Liebsten und sagt ihnen, was sie euch bedeuten. Vergeudet keinen Tag, denn das Leben ist kurz und kostbar."

Fans waren sehr traurig darüber, dass Oma Hedel verstorben ist und bekundeten in der Kommentarspalte ihr Mitgefühl. "Mein herzliches Beileid. Danke für die vielen tollen Momente, die geteilt wurden", schrieb beispielsweise eine gerührte Followerin.

Instagram / omahedel Oma Hedel an ihrem 101. Geburtstag

Instagram / omahedel Oma Hedel im Oktober 2021

Instagram / omahedel Oma Hedel im März 2020

