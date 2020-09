Zwischen den diesjährigen DSDS-Juroren Dieter Bohlen (66) und Michael Wendler (48) fließt kein böses Blut – ganz im Gegenteil! Bald startet endlich die 18. Staffel des erfolgreichen Casting-Formats. Im Vorfeld wurde schon eifrig spekuliert, wie gut sich neben Dieter auch Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) mit dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten verstehen werden. Die Antwort darauf lieferte das Quartett nun selbst: Der Poptitan helfe dem Wendler wo er kann – und das höre nicht beim Musikalischen auf!

Bei einer DSDS-Pressekonferenz mit RTL-Unterhaltungschef Kai Sturn und den Juroren am Freitag, bei der auch Promiflash dabei war, gab das Show-Urgestein einen Einblick in die Zusammenarbeit mit dem Schlagerstar und konnte sich dabei einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Michael fragt mich andauernd, wie er sein Geld anlegen soll. Jeder kann immer zu mir kommen, wenn er Fragen hat. Ich kenne mich nicht nur mit Musik aus, sondern eben auch mit anderen Dingen!" Insgesamt sei in der neuen Staffel aber noch kein böses Wort gefallen – und das, obwohl auch Dieter sich im Vorfeld Gedanken zu der Konstellation gemacht habe: "Diese Jury ist für mich etwas ganz Neues, weil ich keinen persönlich kannte. Deshalb war es für mich ein Abenteuer, weil ich ja auch nicht wusste, wie das ausgeht."

Aber warum ist der Wahl-Amerikaner eigentlich an Tipps und Tricks zur Vermögensplanung interessiert? Im vergangenen Sommer kam ans Licht, dass Michael pleite sein soll – dem Finanzamt Dinslaken schulde er die stolze Summe von einer Million Euro. Klar, dass die DSDS-Gage gut investiert sein will.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

TVNOW/Stefan Gregorowius Dieter Bohlen für "Das Supertalent"

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler in Florida im Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de