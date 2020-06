Ist sie Lewis Capaldis (23) neue Freundin? Erst letzten Monat verriet der Sänger, der mit seinem Song "Someone You Loved" 2019 seinen Durchbruch feierte, dass er nicht länger ein Single sei. Über seine neue Freundin erzählte der Chartstürmer lediglich, dass sie rote Haare und eine schöne Stimme habe. Jetzt sind allerdings weitere Informationen über seine neue Flamme in die Öffentlichkeit gelangt: Sie heißt Catherine Halliday und ist eine 21-jährige Studentin.

Wie ein Insider, der eng mit Lewis befreundet sein soll, The Sun enthüllt hat, verbinde die beiden Turteltauben "etwas ganz Besonderes". Auf alle Fälle scheinen die beiden gemeinsam zu haben, dass sie aus Schottland stammen. Dort studiert die rothaarige Schönheit auch zurzeit noch. Kennengelernt haben soll sich das Paar durch einen gemeinsamen Freund. Und obwohl die beiden noch am Anfang ihrer Romanze stehen, plaudert die anonyme Quelle bereits aus: "Er ist wirklich sehr in Catherine verknallt."

Dem Insider zufolge soll der Brit-Award-Gewinner seiner Catherine sogar ein Lied gewidmet haben. Welchen Song er ihr geschrieben hat, wurde allerdings nicht preisgegeben. Die Quelle verriet nur, dass Lewis' Freundin wohl sehr geschmeichelt von der rührenden Geste gewesen sein soll.

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi im Mai 2020

Getty Images Lewis Capladi beim Jingle Ball in Atlanta im Dezember 2019

Instagram / lewiscapaldi Lewis Capaldi im Mai 2020



