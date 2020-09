Neue Liebe, neues Glück? Jaden Smith (22) sorgte zuletzt mit Dating-Gerüchten für Gesprächsstoff. Auf Bildern wurde er Anfang September mit Model Sofia Richie (22) händchenhaltend am Strand gesehen. Seine Fans vermuteten, dass da mehr als Freundschaft zwischen den beiden sei. Jaden stellte darauf in einem Interview klar, dass die beiden schon seit über zehn Jahren sehr gut befreundet wären. Deswegen würde die beiden nur eine gute Freundschaft verbinden. Jetzt wurde der Beau mit einem neuen Mädchen an seiner Seite in Los Angeles gesichtet.

Laut Mail Online handelt es sich bei der Unbekannten um die Influencerin Sab Zada (21), die mit ihrer Instagram-Seite in Amerika zum Internet-Star wurde. Insgesamt hat die Texanerin, die nebenbei modelt und bei "LA Models" unter Vertrag ist, über 555.000 Follower. Einer davon ist der Sohn von Will Smith (52), der sie vergangenes Wochenende zu einem romantischen Date ins Kino ausführte.

Damit beweist er seinen Fans, dass an den Beziehungsgerüchten um ihn und Sofia wirklich nichts dran zu sein scheint. Es wäre übrigens nicht der erste Flirt zwischen den beiden Stars gewesen! Es wird gemunkelt, dass die beiden vor etwa acht Jahren eine kurze Teenie-Romanze gehabt haben. Aktuell datet die Tochter von Lionel Richie (71) aber wieder ihren On-Off-Freund Scott Disick (37), wie Insider behaupten. Die zwei hatten sich im Mai getrennt, nachdem Scott mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen wollte.

Instagram / pasabist Influencerin Sab Zada in Los Angeles

MEGA Jaden Smith mit Sab Zada und Freunden in Los Angeles

GAC / MEGA Sofia Richie und Jaden Smith in Los Angeles

