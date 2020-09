Tröstet sich Sofia Richie (22) etwa so über ihren Ex hinweg? Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Die jahrelange On-Off-Beziehung zwischen dem Model und Scott Disick (37) ist endgültig vorbei. Nach ihrem anschließenden Urlaub verbringt sie auch zurück in Los Angeles viel Zeit in der Sonne. Möchte sie so vielleicht ihren Kopf freibekommen? Die Sonnenstrahlen genießt sie jedenfalls nicht alleine – sondern ausgerechnet mit ihrem Ex!

Neue Paparazzi-Fotos zeigen Sofia in einem besonders knappen, pinken Bikini – aber wer folgt ihr am Strand auf Schritt und Tritt? In einer bunten Badehose wird auch Jaden Smith (22) abgelichtet. Dabei bleibt es nicht nur beim albernen Planschen: Die zwei tauschen zärtliche Umarmungen aus, wagen sich nur Händchen haltend ins Meer, sind auch sonst nur im Doppelpack unterwegs.

Am Abend geht die Romanze sogar noch weiter: Mit gemeinsamen Freunden genießen Jaden und Sofia ein Dinner im Kerzenlicht. Mit diesem Anblick lassen die zwei die Gerüchteküche ordentlich Brodeln, wurde ihnen vor Jahren immerhin schon einmal ein Flirt nachgesagt. Nun vermuten ihre Fans, dass sie ihrem Verhältnis noch eine Chance geben.

Anzeige

GAC / MEGA Jaden Smith und Sofia Richie im September 2020

Anzeige

GAC / MEGA Sofia Richie und Jaden Smith, 2020

Anzeige

Marksman / MEGA Jaden Smith und Sofia Richie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de