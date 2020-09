Rebel Wilson (40) ist kaum mehr wiederzuerkennen! Die Schauspielerin, die vor allem für die Rolle der Fat Amy in der Pitch Perfect-Filmreihe bekannt ist, hat in den vergangenen Monaten ordentlich abgenommen. Regelmäßig gibt sie ihren Fans im Netz Foto-Updates und präsentiert ihre Wohlfühlfigur. Nun posierte sie in einem Abendkleid, und die Fans sind hin und weg – aber nicht nur wegen der Body-Transformation.

Auf Instagram teilte die Blondine nun ein Bild von sich in einem pinkfarbenen Dress, das ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Der Schnitt betont vor allem ihre mittlerweile deutlich schmalere Taille. Doch nicht nur optisch hat sich Rebel verändert. Die Fans finden nämlich, dass sie schon immer schön gewesen sei, aber seit ihrem Abspeck-Erfolg eine ganz neue Ausstrahlung habe. "Du hast ein viel stärkeres Selbstbewusstsein. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich bin absolut stolz auf dich", schrieb eine Userin in den Kommentaren.

Das beweist auch der Content auf ihrem Profil. Zwar hat Rebel auch schon vor Jahren regelmäßig gepostet. Nun zeigt sie sich aber viel häufiger – und das auch teils verdammt sexy. Erst vor wenigen Monaten präsentierte sie sich ihrer Community im Bikini. Findet ihr auch, dass Rebel jetzt viel selbstbewusster wirkt? Stimmt ab!

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

