Versucht Eva Benetatou (28) etwa neue Verbündete im Sommerhaus der Stars zu finden? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat bei ihren Show-Konkurrenten keinen allzu guten Stand. Sie und ihr Verlobter Chris Broy geraten mit den anderen Hausbewohnern immer wieder heftig aneinander. Als jetzt Nachzügler Iris (53) und Peter Klein eingezogen sind, war Eva sofort Feuer und Flamme – ganz zum Ärger der anderen Kandidaten!

Schon zur Begrüßung machte die 28-Jährige keinen Hehl daraus, dass sie sich über die Neuzugänge freut. Sie führte Iris und Peter gleich durchs Haus und berichtete dabei auch direkt von den Streitigkeiten der vergangenen Tage. Sie warnte Iris sogar vor einigen Mitstreitern. Das bekamen natürlich auch ihre Konkurrenten mit. "Eva versucht schon wieder, jemanden zu beeinflussen", ätzte zum Beispiel YouTuberin Lisha. Auch Annemarie Eilfeld (30) ist sich sicher: "Die fängt jetzt schon wieder an zu Impfen."

Bei den alteingesessenen Sommerhaus-Stars kam Evas Charme-Offensive also alles andere als gut an. Und was sagen die beiden Neulinge? "Bei Eva habe ich so das Gefühl gehabt, dass sie schon jemanden sucht, dem sie sich anvertrauen kann, weil sie doch hier in der Gruppe relativ schlecht steht", meinte Peter.

TVNOW / Stefan Gregorowius Evanthia Benetatou und Chris Broy, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Getty Images Evanthia Benetatou

