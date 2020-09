Sie ist überglücklich! Am 20. August bekamen Lea Michele (34) und Ehemann Zandy Reich ihren ersten gemeinsamen Sohn Ever Leo. Die letzten beiden Monate ihrer Schwangerschaft war es ruhig auf den Social-Media Kanälen der Glee-Darstellerin geworden. Sie und ihr Mann genossen die Zweisamkeit und ihr privates Glück, abseits der Öffentlichkeit. Einen kleinen Einblick gab sie ihren Fans aber jetzt mit diesem Bild, das kurz vor der Geburt aufgenommen wurde.

Die 34-Jährige teilte am Donnerstag auf Instagram ein Throwback-Pic von sich beim Baden im Meer. Entspannt schwimmt sie auf dem Rücken, während ihr beeindruckender Babybauch aus dem Wasser hervorschaut. Sie kommentierte das Bild mit den Worten: "Der Tag, bevor ich dich traf" – gemeint ist damit ihr kleines Söhnchen Ever, das sie vor vier Wochen endlich in die Arme schließen konnte.

Lea sagte in einem Interview, dass sie sich schon immer eine eigene Familie gewünscht habe. Den Vater ihres Kindes hat die Sängerin schon 2017 kennengelernt, zwei Jahre später feierten sie dann ihre Hochzeit im kleinen Kreis in Nordkalifornien. "Wir sind überglücklich, endlich zu heiraten und den Rest unseres Lebens miteinander zu verbringen", sagte das Paar damals in einem Interview.

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Mann Zandy Reich im Mai 2020

Getty Images Lea Michele im Februar 2018 in Los Angeles

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

