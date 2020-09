Darauf haben ihre Follower schon lange gewartet! Im April hatte Lea Michele (34) die frohe Botschaft mit der Welt geteilt: Sie und ihr Freund Zandy Reich erwarteten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im August war es dann endlich so weit: Die Glee-Bekanntheit brachte ihr Kind zur Welt – einen Sohn namens Ever Leo. Obwohl die prominente Mama streng darauf achtet, ihren Sprössling nicht allzu sehr ins Rampenlicht zu rücken, gewährt sie ihren Followern immer mal wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag – so wie jetzt!

Dieser Post auf dem Instagram-Account der Schauspielerin begeistert ihre Fans ungemein. Der Upload zeigt die Serienbekanntheit mit ihrem ganzen Stolz kuschelnd. Dabei liegt ihr Sohnemann in einer Wickeltrage und damit ganz eng an Mamas Brust – wobei sein Köpfchen sogar noch Leas Gesichts streift. Die stolze Mutter kann bei ihrem Blick nach unten ihre Glücksgefühle kaum verbergen.

Dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt, wird in diesem Fall deutlich – schließlich belässt Lea die Bildunterschrift bei schlichten zwei Worten: "Diese Momente", schwärmt sie. Zuvor hatte sie nur Evers Kopf von oben und seinen Fuß gezeigt.

Getty Images Lea Michele, 2019

Instagram / leamichele Lea Micheles Kind im August 2020

P&P / MEGA Lea Michele und Zandy Reich im August 2020

