In diesem Moment fallen ihr wohl jede Menge Steine vom Herzen! Obwohl Daniela Katzenberger (33) schon seit Jahren auf Mallorca lebt und sich dort auch pudelwohl fühlt, liebt sie es, ein paar Mal im Jahr nach Deutschland zu reisen, um Familie und Freunde zu besuchen. Durch die aktuelle Gesundheitslage musste die Kultblondine die vergangenen Monate jedoch auf Urlaube in der Heimat verzichten. Bis jetzt!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Dani einen Schnappschuss aus dem Flugzeug. Mit von der Partie: Mama Iris (53) und Peter Klein, und natürlich Ehemann Lucas Cordalis (53) und Töchterchen Sophie (5). "Heimat ist, wo es Pfälzer 'Lewwerwoscht' gibt", freut sich die Auswanderin riesig auf ihre Leibspeise. Auch in ihrer Story teilt sie Aufnahmen der Reise und schreibt, als sie gerade im Landeanflug sind, zu einem Foto aus dem Flieger: "Ich küsse gleich den Boden."

Daniela ist also überglücklich, endlich wieder in Deutschland zu sein – und das hat auch einen Grund. Schon vor einigen Wochen schüttete sie ihren Fans ihr Herz aus, da sie die Befürchtung hatte, ihren 34. Geburtstag am 1. Oktober nicht mit ihren Liebsten in der Heimat verbringen zu können. Doch diese Bedenken sind nun offensichtlich Geschichte und die Party kann in heimatlichen Gefilden steigen.

Instagram / danielakatzenberger Iris und Peter Klein mit Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

