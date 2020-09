Bald geht der Ratespaß wieder los! Am 20. Oktober startet die beliebte Rateshow The Masked Singer in eine weitere Runde – und die Fans dürfen wieder in sechs Folgen rätseln, welche deutschen Stars unter den aufwändigen Kostümen stecken und ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Diese Neuigkeit dürfte die Vorfreude der Zuschauer nun weiter anheizen: Die ersten "The Masked Singer"-Kostüme der Herbststaffel sind soeben enthüllt worden!

In einer Pressemitteilung lüftete der Sender ProSieben bereits drei der zehn Kostüme: das geräuschempfindliche Alien, die umsorgende Biene und das tanzende Nilpferd! Die Verkleidungen sind mal wieder ein absoluter Hingucker – und verraten bereits erste Details: Dem glitzernden BH zufolge handelt es sich bei der Biene wohl um eine Frau. Unter dem Nilpferd im rosa Tutu dürfte ebenfalls eine Promi-Dame stecken. Das Alien hingegen scheint von der Statur her für einen Mann entworfen worden zu sein.

Wer auch schon hin und weg von den Kostümen ist? Moderator Matthias Opdenhövel (50)! "Ich bin schon wieder blitzverliebt", schwärmt er im ProSieben-Interview. "Ein Ballett-Nilpferd im Tütü, ein Alien mit Trötenohren und eine Biene mit Wimpern von hier bis Neuseeland. Wer kann da schon widerstehen? Ich freue mich wie Bolle auf die neue Staffel und alle anderen Kostüme. Es wird wieder großartig!" Welches der drei Tierchen gefällt euch am besten? Stimmt ab!

© ProSieben/Marc Rehbeck Die "The Masked Singer"-Biene

Instagram / matthiasopdenhoevel Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Ot,Ibrahim / ActionPress Moderator Matthias Opdenhövel

