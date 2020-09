Ende Juli kam das erste Kind von Tänzer Artem Chigvintsev (38) und seiner Verlobten, der ehemaligen Wrestlerin Nikki Bella (36), zur Welt. Nach der Geburt ihres Sohnes Matteo sollen die beiden Turteltauben verliebter denn je sein. Doch aktuell ist der 38-Jährige von seiner kleinen Familie getrennt, da er für die neue Staffel von Dancing with the Stars als Profi-Tänzer vor der Kamera steht. Nun sprach der gebürtige Russe darüber, wie schwer ihm diese Trennung fällt.

Während Artem für die Tanzsendung dreht, ist Nikki mit ihrem Söhnchen in Phoenix, um für die Show "Total Bellas" einige Takes aufzunehmen – für den Parkett-Akrobaten keine leichte Situation: "In den [letzten] Tagen war ich so ziemlich allein, was ich sehr, sehr einsam finde. Ich war daran gewöhnt, nach Hause zu kommen und meinen Sohn in den Händen zu halten", erklärte er Us Weekly. Aber auch wenn Artem aktuell nicht bei seinem Jungen sein kann – seine Verlobte sorgt dafür, dass Matteo seinen Vater bei "Dancing with the Stars" tanzen sehen kann.

Auch für Nikki ist die Trennung eine Herausforderung, da sie mit ihrem Sohn alleine zu Hause ist – zum Glück erhält sie Unterstützung von ihrer Zwillingsschwester Brie Bella (36), die ebenfalls vor Kurzem Mutter geworden ist. "Sie sind im Moment rund um die Uhr zusammen. Nikki vermisst es, Artem die ganze Zeit bei sich zu haben, aber es geht ihr gut, weil sie Brie hat, sie helfen sich gegenseitig", erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Anzeige

Getty Images Sharna Burgess und Artem Chigvintsev "Dancing With The Stars", 2016

Anzeige

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Baby Matteo im September 2020

Anzeige

Getty Images Nikki Bella, Artem Chigvintsev und Brie Bella bei den "Teen Choice Awards" in LA im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de