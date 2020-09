Der Cast von The Real Housewives of Beverly Hills wird immer kleiner! Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Denise Richards (49) die beliebte Reality-TV-Show nach nur zwei Staffeln verlassen wird. Grund dafür waren ihre Streitereien mit den anderen Hausfrauen und ein kleiner Sex-Skandal gewesen. Nun folgt der nächste Exit: Teddi Mellencamp (39) wurde bei "Real Housewives of Beverly Hills" gefeuert!

Das bestätigte die Blondine kürzlich via Instagram: "Ja, es ist wahr, ich werde nicht zu RHOBH zurückkehren!" Sie habe kürzlich herausgefunden, dass ihr Vertrag für die Sendung wider Erwarten nicht verlängert worden sei. Es habe sich anfangs wie eine Trennung angefühlt – inzwischen freue sie sich jedoch auf die Zukunft mit ihrer Familie und ihren Freunden. "Es stehen tolle Sachen an!", erklärte sie.

Teddi hatte in den vergangenen Monaten mit ihrem Diätprogramm für eine Menge Negativschlagzeilen gesorgt: Zahlreiche Kritiker betitelten den Plan als "Verhunger-Ernährung", die gefährliche Auswirkungen haben könne. Teddi hatte sich stets gegen diese Anschuldigungen zur Wehr gesetzt.

Anzeige

Getty Images Denise Richards, Lisa Rinna, Kyle Richards, Dorit Kemsley und Teddi Mellencamp

Anzeige

Instagram/teddimellencamp Teddi Mellencamp Arroyave, März 2020

Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp (rechts) mit ihrem Mann Edwin Arroyave und ihren Kindern Slate und Cruz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de