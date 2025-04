Teddi Mellencamp posiert mit kahlem Kopf auf dem Red Carpet

Teddi Mellencamp (43) sorgte am Montagabend für einen emotionalen Auftritt. Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit zeigte sich zum ersten Mal seit Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose auf dem roten Teppich: Sie erschien zu einem Benefizabend zugunsten des Women's Cancer Research Fund und posierte selbstbewusst mit kurz geschorenem Haar, schwarzem Blazer und passender Hose für die Kameras. Die TV-Persönlichkeit hatte im Februar öffentlich gemacht, an einem metastasierenden Melanom im vierten Stadium zu leiden, das sich auf Gehirn und Lunge ausgebreitet hat.

Noch am selben Tag gewährte die 43-Jährige auf Instagram Einblicke in ihre Vorbereitung auf das Event. Neben Aufnahmen, auf denen sie ihr Make-up und ihr Outfit präsentierte, teilte sie außerdem ein Foto ihres Hinterkopfes – über den sich große Narben ihrer vergangenen Hirnoperationen erstrecken. "Als ich dieses Bild zum ersten Mal sah, die Narben auf meinem Kopf und meinem Arm, musste ich weinen. Dann spürte ich eine Wärme durch meinen Körper strömen und fühlte eine Art Frieden", erklärte Teddi unter ihrem Beitrag.

Die Tochter von Musiker John Mellencamp (73) hat den Kampf gegen ihre Krebserkrankung noch nicht gewonnen – konnte sich kürzlich aber über bewegende Nachrichten freuen: Die aggressive Behandlung der vergangenen Monate scheint eine Wirkung zu zeigen. "Meine Tumore sind signifikant geschrumpft oder verschwunden", erklärte Teddi begeistert in einem Beitrag in den sozialen Medien und fügte hinzu, noch zwei verbleibende Immuntherapie-Sitzungen vor sich zu haben: "Wenn alles nach Plan läuft, bin ich danach krebsfrei."

Getty Images Teddi Mellencamp, April 2025

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, April 2025