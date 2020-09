Demi Lovato (28) macht offenbar gerade eine schwere Zeit durch! Seit einigen Tagen häufen sich die Hinweise, dass sich die Sängerin und ihr Verlobter Max Ehrich (29) getrennt haben könnten. Zuletzt wurde dieser Verdacht dadurch bestärkt, dass die beiden all' ihre Pärchenfotos im Netz gelöscht haben. Zu einem möglichen Liebes-Aus haben sie sich bislang aber noch nicht eindeutig geäußert – bis jetzt? Demi teilte eine kryptische Botschaft!

Auf Instagram schrieb die 28-Jährige: "Musik ist immer für mich da... Song am Morgen." Näher ging sie auf diese Worte aber nicht ein. Aus diesem Grund sind die Fans in den Kommentaren nun fleißig am Spekulieren. Zum einen wird vermutet, dass Demi in ihrer aktuell scheinbar schwierigen Situation versucht, in der Musik Halt zu finden – durch das Verarbeiten ihrer Gedanken wohl aber bis zum Morgengrauen wach bleiben wird. "'Ich schlafe heute Nacht nicht.' Ist es das, was du sagen willst?", fragt sich der Rapper Mod Sun.

Zum anderen vermuten einige User, dass die "Sorry Not Sorry"-Interpretin mit ihren Worten einen Hinweis auf die Veröffentlichung eines neuen Songs geben möchte. Dieser müsste demnach aber schon in wenigen Stunden erscheinen – dann, wenn in Demis Heimat, den USA, der Morgen anbricht. "Ich freue mich so auf neue Musik", gibt sich ein Anhänger schon ganz erwartungsvoll.

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Max Ehrich, Schauspieler

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

