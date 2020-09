Ging doch alles zu schnell? Im vergangenen April wurde die Beziehung von Sängerin Demi Lovato (28) und Schauspieler Max Ehrich (29) öffentlich bekannt, im Juli folgte direkt die Verlobung. Seitdem posteten die beiden immer wieder gemeinsame Schnappschüsse im Netz und machten einander Liebeserklärungen. Zum 28. Geburtstag der "Sorry Not Sorry"-Interpretin vor einem Monat schrieb der US-Amerikaner, dass er sich jeden Tag mehr in sie verliebe. Dies scheint sich jedoch geändert zu haben. Hat Max jetzt die Trennung bestätigt?

Bereits seit mehreren Tagen kursiert das Gerücht, dass die beiden ihre Verlobung aufgelöst hätten. Nun wandte sich Max auf seinem Instagram-Account an seine Fans und schrieb in einer Story: "Ein Kapitel wurde diesen Morgen endlich beendet und jetzt blättere ich die Seite um." Er wolle sich nun hauptsächlich auf Wellness, Liebe, Gott, seine Familie, Freunde, seine Kunst und gute Energie konzentrieren. Spielte er damit auf das Ende seiner Beziehung zu Demi an?

Auffällig ist außerdem, dass der "Schatten der Leidenschaft"-Darsteller und der Ex-Disney-Star alle Pärchenbilder auf ihren Accounts gelöscht haben und sich nicht mehr gegenseitig folgen. Ein offizielles Statement von Demi gibt es bisher nicht, doch auch sie postet momentan regelmäßig Sprüche über psychische Gesundheit und das Al­lein­sein.

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

Getty Images Demi Lovato, Musikerin

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Demi Lovato, August 2020

