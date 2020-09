Kugelrundes Foto-Update von Amanda Seyfried (34)! Die Schauspielerin, die mit Filmen wie "Mean Girls", "Briefe an Julia" und "Mamma Mia" bekannt wurde, ist vor wenigen Wochen von der Öffentlichkeit unbemerkt zum zweiten Mal Mutter geworden. 2017 hatten die Blondine und ihr Ehemann Thomas Sadoski (44) bereits eine gemeinsame Tochter begrüßt – drei Jahre später brachte Amanda nun "heimlich" einen Jungen zur Welt. Jetzt gab sie überraschend einen visuellen Einblick in die zurückliegende Schwangerschaft.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Amanda einen Schnappschuss, auf dem man sie mit einem XXL-Babybauch sehen kann. Doch die Blondine ist nicht alleine auf dem Bild – ihre dreijährige Tochter berührt den Bauch ihrer berühmten Mama mit beiden Händen. Es wirkt, als wolle sie schauen, ob sie mit ihrem ungeborenen Geschwisterchen schon einmal Kontakt aufnehmen kann. "Das Vorher", betitelte Amanda die Aufnahme schlicht im zugehörigen Textfeld.

Für dieses zuckersüße Foto gibt es einen regelrechten "Lovestorm" von diversen Schauspielkolleginnen. Darunter befinden sich Lindsay Lohan (34), Lily Collins (31) und Zoey Deutch (25). Sie fluten den Beitrag mit Herz-Emojis.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Art Of Racing In The Rain"

Anzeige

Getty Images Amanda Seyfried

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de