Wird es für Evanthia Benetatou (28) im Sommerhaus der Stars jetzt zu hart? Schon kurz nachdem die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Verlobter Chris in die TV-WG eingezogen waren, ging das Drama los. Denn aufgrund ihrer Kuppelshow-Vergangenheit kommt die Influencerin mit ihrem ehemaligen Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Siegerin Jennifer Lange (26) nicht wirklich klar – was auf Gegenseitigkeit beruht. Ständig zicken die beiden Parteien sich an, was sich inzwischen auf das gesamte Haus ausgeweitet hat. Zu viel für die 28-Jährige: Eva denkt darüber nach, aufzugeben!

Auch in der heutigen Folgen kam es wieder zu zahlreichen Zickereien und Lästereien zwischen der Flugbegleiterin und dem restlichen Haus. Besonders heftig – und vor allem laut – ging es dann am Nominierungsabend zu: Tim Sandt, Annemarie Eilfeld (30) und Co. brüllten Eva regelrecht an – inklusive wüster Beschimpfungen. Zwar wusste die Beauty sich durchaus zu wehren, dennoch machte ihr das Ganze mächtig zu schaffen: Nach der Entscheidung brach sie in bittere Tränen aus. "Wie sollen wir das denn bitte schaffen? Die hassen mich!", jammerte sie in den Armen ihres Partners. "Können wir bitte gehen?"

Dass Eva nach Denise Kappès (30) und Henning Merten ebenfalls freiwillig das Handtuch wirft, will Chris jedoch nicht zulassen. "Diese Genugtuung geben wir denen nicht", redete der Blondschopf seiner Verlobten direkt ins Gewissen. "Ich hab dir schon immer gesagt: 'Wir beide gegen den Rest der Welt!'"

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Lisha, Lou, Iris und Peter Klein, Evanthia Benetatou und Chris im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Eva Benetatou und Iris Klein bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de