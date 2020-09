Schimpfworte, Tränen und wilde Gesten im Sommerhaus der Stars! In der Reality-TV-Show musste Evanthia Benetatou (28) bisher einiges einstecken: Nicht nur ihr Ex-Lover Andrej Mangold (33) schoss sich auf die Bachelor-Finalistin ein – auch einige der anderen Paare zeigten ihr keinerlei Sympathie. Viele Zuschauer äußerten deswegen bereits Mobbing-Vorwürfe. Diese dürften nun erneut laut werden: In der neuesten Episode wird Eva als "Ratte", "abartiger" Mensch und sogar "F*tze" beleidigt!

Schon während der Nomierungszeremonie ging der Streit los: "Denkst du wirklich, irgendwer hätte dich angefragt, wenn er nicht da wäre? Wer bist du eigentlich?", schoss Annemarie Eilfeld (30) gegen Eva. Die konterte mit einem erhobenen Mittelfinger. Als Andrej daraufhin hämisch applaudierte, richtete sich die 28-Jährige an ihn: "Du benimmst dich hier wie der größte Affe!" Doch damit nicht genug: Als die Nominierung eigentlich schon beendet war, richtete die Influencerin weitere Worte an ihre Mitbewohner. "Ich möchte nicht mehr aggressiv angegriffen werden und Angst haben!" Damit schien sie besonders Lishas Wut zu wecken: "Du bist wie eine F*tze gerannt und hast gepetzt. Erzähl nicht, wir hätten dich ausgeschlossen. Du bist eine Ratte! Abartige Person! Dreck!", schrie die Berlinerin.

In der Küche der Ferienvilla ließ die YouTuberin ihrem Frust erneut freien Lauf: "Ich schwöre bei Gott, ich würde ihr draußen so eine...!" Und ihre Kollegen um Andrej stimmten ihr dabei noch zu. "Ich fand das so widerwärtig und abstoßend!", motzte auch Annemarie. Habt ihr diese Eskalation kommen sehen? Nehmt an unserer Umfrage teil.

