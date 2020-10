Ganz klar: Niemand hat im diesjährigen Sommerhaus der Stars so viele Beschimpfungen einstecken müssen wie Evanthia Benetatou (28). Die Ex-Bachelor-Kandidatin ist gemeinsam mit ihrem Verlobten Chris in die TV-WG nachgerückt – wo ihr ehemaliger Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Siegerin Jennifer Lange (26) bereits auf sie warteten. Die Spannungen zwischen den beiden Parteien eskalierten ziemlich schnell und breiteten sich irgendwann auf das gesamte Haus aus. So ist die Flugbegleiterin in der vergangenen Folge von vielen Seiten ziemlich heftig beleidigt worden. Wie ging es Eva damit?

Promiflash hat im Anschluss an die Dreharbeiten bei der 28-Jährigen nachgefragt. "Chris und ich haben uns so sehr selbst hinterfragt: 'Was machen wir falsch?' Das hat uns verrückt gemacht", erklärt Eva im Interview. "Unfassbar, was manche Menschen im realen Leben aushalten müssen." Dennoch hätten sie sich vorgenommen, sich nichts anmerken zu lassen und stark zu sein. "Das hatten wir unseren Liebsten im Vorfeld versprochen."

Am vergangenen Nominierungsabend gingen ihre Mitstreiter besonders heftig auf Eva los. Kurz überlegte sie sogar, hinzuschmeißen und freiwillig das Haus zu verlassen. Was ist ihr in diesem Moment durch den Kopf gegangen? "Ich wurde in dieser Zeremonie wieder von nahezu allen provoziert, beleidigt und gedemütigt. Und das, wo alle wissen, dass diese Situationen in der Nominierung auf jeden Fall gezeigt werden. Da war es immer am schlimmsten", beschrieb die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihre Lage.

