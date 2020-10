Bald ist es so weit: Prince Charming startet in die nächste Runde! Nach Nicolas Puschmann (29) in Staffel eins, begibt sich nun der Hottie Alexander Schäfer auf die Suche nach dem Mann fürs Leben. Bei den Fans der Kuppelshow kam der hübsche Marketing-Manager direkt gut an – sie können es kaum noch erwarten, ihn bei seiner Liebessuche in Aktion zu sehen. Bis dahin müssen die Zuschauer sich auch gar nicht mehr allzu lange gedulden: "Prince Charming" startet in wenigen Tagen in die nächste Runde!

In einer Pressemitteilung gab der Sender RTL jetzt den Online-Starttermin auf der Streamingplattform TVNOW bekannt: Ab dem 12. Oktober erscheint jeden Montag eine der neun brandneuen Folgen! Zusätzlich gibt es zum Abschluss der Staffel eine Wiedersehensshow. Im TV läuft der ganze Spaß rund zwei Wochen später an: Und zwar am 26. Oktober auf Vox.

So wie vermutlich auch seine Fans, ist der diesjährige Krawattenverteiler Alex schon ganz aus dem Häuschen: "Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt'", betonte er im RTL-Interview. "Ich freue mich total, dass es jetzt endlich losgeht." Werdet ihr einschalten? Stimmt unten ab!

