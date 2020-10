Romee Strijd (25) macht als Schwangere eine ziemlich heiße Figur! Ende Mai dieses Jahres überraschte das Victoria's Secret-Model seine Anhänger mit erfreulichen Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Laurens van Leeuwen (29) erwarten ihr erstes Kind. Inzwischen ist der pralle Babybauch des niederländischen Models kaum noch zu übersehen. Jetzt meldete sich die werdende Mutter bei ihren Fans mit einem sexy Schwangerschaftsupdate in Unterwäsche!

"Kleines Kugel-Update", schrieb Romee vor wenigen Stunden via Instagram und teilte ihren Followern mit, dass sie sich mittlerweile schon in der 30. Schwangerschaftswoche befinde. Passend dazu postete die Beauty auch einen neuen Schnappschuss: Mit verführerischem Blick und langer Wallemähne setzt sie darauf ihre Rundungen in rosafarbenen Dessous in Szene, die Hände hat sie liebevoll um ihr wachsendes Bäuchlein gelegt.

Bereits im vergangenen Monat zog Romee mit besonders aufreizenden Aufnahmen alle Blicke auf sich: Die Laufstegschönheit posierte in hautfarbener Spitzen-Lingerie. Während das transparente Oberteil auf dem ersten Bild das Bäuchlein der Bald-Mama noch umhüllte, kam die Wölbung auf dem zweiten Foto deutlich zum Vorschein.

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Partner Laurens van Leeuwen

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Model

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im September 2020

