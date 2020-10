Sie ist in freudiger Erwartung! Hazel Brugger (26) ist vor allem für ihr loses Mundwerk bekannt. In der "heute-show" ist sie schon seit einiger Zeit als Außenreporterin im Einsatz und hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Comedyszene gemacht. Doch nun dürfte es ihr vor wenigen Wochen selbst die Sprache verschlagen haben, denn: Hazel wird zum ersten Mal Mutter!

Diese freudige Nachricht gab die Schweizerin jetzt ihrer Instagram-Community preis. Zu einem ersten Babybauchbild schrieb die Kabarettistin, dass sie ein kleines Wunder in sich trage. "Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschissene Nachrichten – hier mal was Gutes: Ich bin schwanger", betitelte sie recht simpel, aber doch aussagekräftig ihren Beitrag.

Die Fans der Komikerin sind allerdings etwas skeptisch bei diesen Babynews. "Noch glaube ich es nicht", Jetzt wirklich, wirklich? Bei Hazel weiß man ja nie" oder "Jetzt denken sicher alle, das ist ein Witz", kommentierten unter anderem drei User belustigt. Andere Follower hingegen gratulierten der Komikerin herzlich.

Hazel Brugger, Reporterin

Hazel Brugger

Hazel Brugger, Komikerin

