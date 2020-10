Funkstille zwischen Alexander Hindersmann (32) und Wioleta Psiuk (29)! Erst im September hatten der Bachelorette-Gewinner und die Bachelor-Finalistin ihre Beziehung bekannt gemacht. Doch ihre Liebe sollte nicht lange halten: Schon drei Monate später folgte die Trennung. Und die scheint nicht unbedingt harmonisch abgelaufen zu sein: Wie Alex jetzt enthüllte, haben die beiden keinen Kontakt mehr zueinander – weil Wio ihn überall blockiert hat!

In seiner Instagram-Story wandte sich der Gammelbyer an seine Follower: "Ich habe eine Bitte. Ich höre eh nichts mehr von ihr, ich kann auch nichts mehr sehen!" Der 32-Jährige erklärte zudem, Wio habe ihn auf sämtlichen Kommunikationswegen blockiert – die genauen Gründe dafür wolle er nicht verraten. Alex versicherte weiter, er habe jetzt endgültig mit der Beziehung abgeschlossen: "Ich habe heute ihre Sachen in den Keller gepackt und damit ist das Ding für mich durch. Sie hat ihr Leben, ich habe mein Leben!"

Was wohl zwischen den beiden vorgefallen ist, dass Wio nicht mal mehr Kontakt zu ihrem Ex haben will? Noch im September hatte es eigentlich nicht so gewirkt, als seien die beiden im Schlechten auseinandergegangen: Sowohl der Fitnesstrainer als auch das Model versicherten damals, ihr Bestes gegeben zu haben.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kuppelshow-Star

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann im Jahr 2020

