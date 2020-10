Herzogin Kate (38) hat genau im Blick, was ihr Sohn Prinz George (7) in der Schule so alles lernt! Die Royal-Lady hat als Schirmherrin mehrerer Charity-Projekte stets alle Hände voll zu tun – und erst im vergangenen Mai eine besonders süße Aktion ins Leben gerufen: Sie hatte die Briten gebeten, ihr Fotos aus der Lockdown-Phase zu senden. Damit wolle die 38-Jährige den Zeitgeist und die Stimmung im Land festhalten. Das Bild der kleinen Poppy, die mit ihrem Vater kuschelte, kurz bevor der zur Arbeit musste, hat die Herzogin dabei so begeistert, dass sie sich telefonisch bei deren Eltern gemeldet hat – und bei dem Plausch auch über ihren George sprach!

Poppys Mutter Ceri Edwards aus Newport berichtet gegenüber dem Magazin HALLO! nun von dem außergewöhnlichen Telefonat: Kate habe sowohl mit ihrer Tochter als auch mit ihr selbst gesprochen und dabei Einblicke in den Schulalltag ihres Sohnes gegeben: "Wir sprachen darüber, dass Poppy und Prinz George im selben Schuljahr sind – und über ihre jeweiligen aktuellen Schulthemen." Während Poppy sich aktuell mit dem Thema Brasilien auseinandersetze, beschäftige sich George dagegen mit Vulkanen.

Darüber hinaus habe die Herzogin sowohl dem jungen Mädchen als auch deren Eltern Trost in den unsicheren Zeiten gespendet – und das kam extrem gut an: "Es war ein ganz besonderer Tag und etwas, das wir schätzen und an das wir uns immer erinnern werden", freut sich Ceri.

Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George und Prinz William

Getty Images Herzogin Kate und Prinz George

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinz George und Prinzessin Charlotte

