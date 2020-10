Jesy Nelson (29) gibt ein Liebesupdate! Die Little Mix-Sängerin trennte sich im April von ihrem Freund Chris Hughes – und nur wenige Monate danach war sie wieder offen für eine neue Beziehung. Sie meldete sich bei einer Dating-App ein – und schien damit auch Erfolg zu haben: Sie wurde im Juli an der Seite von Sean Sagar gesichtet. Und nun – Wochen später – steht Jesy auch öffentlich zu ihren Gefühlen für den Schauspieler!

Am Freitagabend postet Jesy ihren ersten Liebespost mit Sean auf Instagram. Das total verliebte Paar turtelt auf den Fotos in einem Restaurant. Sean drückt seiner Liebsten auf der ersten Aufnahme liebevoll einen Kuss auf die Wange, auf dem zweiten albert er rum und streckt der Kamera die Zunge heraus. Wie glücklich Jesy in ihrer neuen Beziehung ist, macht sie mit einem simplen Wort deutlich: "Alles" – und ziert den Netzbeitrag mit einem roten Herz-Emoji.

Sean repostet eins der Bilder in seiner Story und macht damit ebenfalls klar, dass er die Zeit mit der Künstlerin sehr genießt. Ob sich die Stars allerdings auf der Dating-App oder auf der Straße über den Weg gelaufen sind – das behalten sie vorerst für sich.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Sean Sagar im Oktober 2020

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im September 2020

Getty Images Sean Sagar, Schauspieler

