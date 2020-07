Schon wieder neue Spekulationen um Jesy Nelsons (29) Liebesleben! Erst im April hatten sich die Little Mix-Sängerin und der einstige Love Island-UK-Kandidat Chris Hughes getrennt. Schon kurz darauf meldete sich die Musikerin bei einer Dating-App für Stars an. Jetzt scheint die Britin einen Treffer gelandet zu haben, denn: Die hübsche Brünette wurde nun mit dem Schauspieler Sean Sagar turtelnd bei einem Date erwischt.

Neue Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen das Duo in einer Bar über den Dächern Londons – und siehe da: Dabei konnte der Seriendarsteller kaum die Finger von der Sängerin lassen. Ein Beobachter plauderte im Interview mit dem britischen Nachrichtenportal aus: "Sie schienen ziemlich verliebt zu sein. Sie umarmten sich, als sie darauf warteten, hineinzugehen. Er hatte seinen Arm um sie gelegt und küsste sie auf die Stirn", so der Insider.

"Sie schienen es vor niemandem zu verstecken. Sie sahen wie ein Pärchen bei einem Date aus", meinte die Quelle. Sean hätte Jesy sogar bis zur Damentoilette begleitet und sich durch und durch wie ein Gentleman verhalten. Na, wenn diese beiden nicht geradewegs auf Wolke sieben zusteuern!

Instagram / jesynelson Jesy Nelson und Chris Hughes

Getty Images Sean Sagar, Schauspieler

Instagram / jesynelson Jesy Nelson, bekannt von der Band "Little Mix"



