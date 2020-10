Die Fans sind erleichtert! Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, ob sich Camila Cabello (23) und Shawn Mendes (22) möglicherweise heimlich getrennt haben. Seit Ende Mai hatte das Pop-Traumpaar seinen Fans im Netz kein gemeinsames Lebenszeichen mehr gesendet. Doch jetzt können die Bewunderer des Duos aufatmen: Die Sängerin widmete Shawn via Social Media ein spezielles Posting. Darin pries sie nicht nur seine neue Musik in den höchsten Tönen – gleichzeitig machte sie ihm auch ein öffentliches Liebesgeständnis!

Auf Instagram teilte Camila am Mittwoch einen Teaser zu Shawns neuer Musik und schrieb dazu: "Mein Schatz, ich bin so stolz auf dich und ich warte aufgeregt darauf, dass die Leute dein Herz durch deine neue Musik erfahren können." In demselben Posting bezeichnete Camila das aktuelle Musikprojekt ihres Freundes als wunderbares Geschenk an die Welt – Shawn habe in seinen neuen Songs seine Seele offenbart und alles gegeben, um ein gutes Album abzuliefern.

Vielleicht war das ein Grund, warum das Musikerpaar sich in letzter Zeit nicht mehr oft zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Doch auch Camilas voller Terminkalender dürfte dabei eine Rolle gespielt haben: Die "Havana"-Sängerin spielt in dem Musical-Film "Cinderella" die Hauptrolle und ist daher aktuell mit Dreharbeiten beschäftigt.

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im Dezember 2015

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Camila Cabello bei den Global Awards 2020

