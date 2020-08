Kriselt es bei dem nächsten internationalen Traumpaar? Erst vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass es zwischen Miley Cyrus (27) und ihrem Freund Cody Simpson (23) nicht wirklich rosig aussehen soll. Angeblich haben sich die zwei schon vor einigen Wochen getrennt. Nun scheint es so, als wenn es auch bei einem anderen Musik-Duo nicht besonders gut um die Liebe steht. Sind Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23) etwa kein Paar mehr?

Genau das behauptet ein Insider jetzt zumindest gegenüber InTouch. "Eigentlich gab es den Plan, dass Camila mit ihm zurück nach Los Angeles geht, aber sie haben entschieden, dass sie eine Pause voneinander brauchen", erklärt die Quelle. Angeblich hätten die "Señorita"-Interpreten ihre Beziehung vorerst auf Eis gelegt. Vor allem die derzeitige Gesundheitskrise und die damit verbundene Dauerquarantäne habe den einstigen Turteltauben zu schaffen gemacht.

Ob an den Spekulationen wirklich etwas dran ist? Die Sänger selbst haben sich bisher noch nicht dazu geäußert. Ganz im Gegensatz zu Ex-Disney-Star Miley. "Im Moment können zwei Hälften kein Ganzes bilden", hatte diese in einem Instagram-Livestream offenbart und damit das Rätsel rund um das Liebes-Aus nur noch verwirrender gemacht.

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Juli 2020

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camilla Cabello

Backgrid Cody Simpson und Miley Cyrus

