Jennifer Frankhauser (28) kann von ihrem Steffen offenbar kaum die Finger lassen! Erst vor wenigen Wochen lüftete die Halbschwester von Daniela Katzenberger (34) das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus und gab bekannt, wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen zu sein. Inzwischen sind die Turteltauben sogar in eine gemeinsame Wohnung gezogen. In Sachen Liebe könnte es für die Beauty also im Moment kaum besser laufen. Im Netz teilte Jenny jetzt ein süßes Kussbild mit ihrem Liebsten!

In dem Muskelmann scheint die 28-Jährige wohl endlich ihren Mister Right gefunden zu haben – und der hat der Influencerin auch ordentlich den Kopf verdreht. "Außer Blödsinn habe ich nur dich im Kopf", teilte Jenny nun auf Instagram mit. Die Nähe zu ihrem Steffen genießt die dunkelhaarige Schönheit offensichtlich in vollen Zügen: Bei einem leidenschaftlichen Kuss legt der Tattoo-Fan liebevoll seinen Arm um Jenny, während die TV-Bekanntheit zärtlich ihre Hand an seine Wange hält.

Doch Jenny entdeckte auch schon ein paar Macken an ihrem Partner, über die sie allerdings hinwegsehen kann. "Er lässt zum Beispiel überall seine Socken liegen. Männer halt", verriet die Brünette gegenüber Promiflash. Im Gegenzug muss der Fitnessliebhaber wiederum damit klar kommen, dass seine Jenny ein absoluter Morgenmuffel ist.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Netz-Star

Instagram / danielakatzenberger Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen

