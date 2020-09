Zwischen Jennifer Frankhauser (28) und ihrem Steffen scheint es richtig ernst zu sein! Erst vor wenigen Wochen bestätigte die Influencerin, dass sie wieder in einer Beziehung ist – und zwar mit ihrem Ex-Freund. Zwischen ihnen soll es nie richtig vorbei gewesen sein, sodass sie sich dazu entschlossen hätten, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben – offenbar mit Erfolg: Jenny und Steffen ziehen zusammen!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige ein Foto, auf dem sie Steffens Hand mit einem Schlüssel hält. "Ja ich will... den nächsten Schritt mit dir gehen", kommentierte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin. Sie und ihr Liebster seien nun bereit für einen solchen großen Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft. "Wir ziehen zusammen", machte Jenny abschließend eindeutig klar.

Offenbar werden die beiden Turteltauben fortan in Steffens vier Wänden hausen. Zumindest machte Jenny in ihrem Post bereits eine Andeutung: "Wie sollen meine ganzen Klamotten da reinpassen?" Ob sie mit "da" aber tatsächlich den Kleiderschrank ihres Liebsten meint, ließ sie offen. Hättet ihr gedacht, dass die beiden so schnell zusammenziehen? Stimmt ab!

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Freund im Januar 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2019

