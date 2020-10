Diese zwei sorgen für mächtig Turtelalarm in New York! Schon seit über einem Jahr zählen sie zu den wohl schönsten Promipaaren: Dua Lipa (25) und Anwar Hadid (21) verzaubern ihre Fans regelmäßig mit süßen Schnappschüssen und rührenden Liebeserklärungen. Doch die zwei sind nicht nur auf Social Media turtelnd unterwegs – auch im realen Leben können sie die Finger kaum voneinander lassen: Das Male-Model und die Sängerin wurden nun bei einem Dinner-Date in trauter Zweisamkeit abgelichtet.

Paparazzi erwischten die leger gestylten Turteltauben beim Abendessen vor einem Sushi-Restaurant der US-Metropole. Dort wurden aber keineswegs bloß Reishäppchen verzehrt – die zwei suchten immer wieder die Nähe zueinander, kuschelten und knutschten ganz vertraut. Erst als die beiden die Fotografen entdeckt hatten, unterbrachen sie ihre innige Schmuseshow.

Dass es den beiden ernst miteinander ist, beweisen nicht nur solche Liebesszenen aus dem Alltag. Anfang August wagten sie ihren nächsten Beziehungsschritt: Sie schafften sich ein gemeinsames Haustier an. Hund Dexter verzückt seither sein berühmtes Frauchen und Herrchen.

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, Anwar Hadid und Hund Dexter

Anzeige

MEGA Anwar Hadid und Dua Lipa in New York

Anzeige

MEGA Anwar Hadid und Dua Lipa in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de