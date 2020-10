Noah Cyrus (20) hat schon einige Hürden gemeistert! Die Sängerin geht offen damit um, dass sie jahrelang an Depressionen und Ängsten litt. Die Schwester von Miley Cyrus (27) stand schon seit ihrer frühen Kindheit in der Öffentlichkeit – und das war offenbar nicht immer leicht für sie. Jetzt aber hat die US-Amerikanerin ein Geständnis gemacht, dass die Fans nochmals mehr schockiert: Noah ist nicht davon ausgegangen, dass sie ihren 21. Geburtstag erleben würde!

Auf Instagram erinnert sie sich an ihre erste Single "Good Cry", welche vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Dazu schreibt das Pop-Sternchen: "Ich habe seitdem so viel durchgemacht. Diese Single herauszubringen und auf Tour zu gehen während der depressivsten Zeit meines Lebens – das war so hart!" Der Schmerz, den sie damals spürte, habe sich als nicht mehr zu bewältigen angefühlt. Deshalb habe sie mit 18 nicht gedacht, dass sie ihren 21. Geburtstag noch erleben würde. "Ich war so traurig. So verletzt. Und so verängstigt", gibt die 20-Jährige zu.

Mittlerweile gehe es ihr aber besser. "Nicht jeder Tag wird die Hölle sein und nicht jeder Tag wird perfekt sein", verkündet Noah. Sie habe ihre Emotionen gut verarbeitet: "Ich habe den Schmerz in etwas Wunderschönes umgewandelt."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, April 2019

Getty Images Noah Cyrus 2019 in Los Angeles

Getty Images Sängerin Noah Cyrus bei einer Veranstaltung in West Hollywood, August 2018



