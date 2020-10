Wow – Rebel Wilson (40) zeigt erneut, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt! Anfang des Jahres verkündete die Schauspielerin, dass 2020 für sie ganz im Zeichen der Gesundheit stehe. Und an diesen Vorsatz hielt sie sich offensichtlich! Monat für Monat purzelten bei dem Pitch Perfect-Star die Pfunde. Erst vor ein paar Tagen berichtete die Blondine stolz, dass sie nun satte 19 Kilo weniger auf die Waage bringe. Auf einem aktuellen Foto stellt sie jetzt ihre Figur zur Schau!

Mit einem obligatorischen Badezimmerselfie zeigt Rebel ihren Followern auf Instagram ihren erschlankten Body. Die "Isn't It Romantic"-Darstellerin trägt auf dem Foto einen schwarzen, leicht ausgeschnittenen Pulli und lächelt ihr Spiegelbild an. Was die gebürtige Australierin wohl so zum Schmunzeln bringt? Das deutet sie in ihrem Kommentar zu dem Post an. "Es ist großartig, wieder zu Hause und zurück auf Arbeit zu sein", schreibt die 40-Jährige.

An was genau Rebel derzeit feilt, gibt sie allerdings nicht preis. Möglicherweise könnte sie damit auf ihre in Down Under gedrehte Comedyshow "LOL: Australia" angespielt haben, in der sie als Moderatorin zu sehen ist. Oder steht die Freundin von Jacob Busch vielleicht für ein geheimes Filmprojekt vor der Kamera?

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson auf einer Gala in Monte Carlo im September 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Die Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de