Oh, là, là, wer posiert denn da? Rebel Wilson (40) überrascht ihre Fans online mit neuen Urlaubsbildern von der Südostküste Frankreichs. Mit großer Sonnenbrille und nur in einem weitmaschigen Kaftan und Bikini gekleidet, legt die Pitch Perfect-Darstellerin auf einem der Schnappschüsse kess die Hände in die Hüfte – und präsentiert damit ihre schlanke Silhouette. Die Fans der Schauspielerin sind begeistert und überschütteten Rebel mit Likes.

Anfang des Jahres soll Rebel Wilson den Entschluss gefasst haben, an ihrem Körper zu arbeiten – sie wolle 2020 zu ihrem persönlichen Jahr der Gesundheit ausrufen. Laut Mirror könnten bei der Schauspielerin bis jetzt sogar stolze 19 Kilogramm gepurzelt sein. Und ihre erschlankte Figur zeigt die Australierin jetzt auch immer öfter im Netz. Die Fans feuern Rebel deshalb mit Komplimenten an. Ihr jüngstes Urlaubsfoto klickten sie bereits über 123.000 Mal an.

Ein Insider enthüllte zudem, dass die Beziehung mit dem rund zehn Jahre jüngeren Geschäftsmann Jacob Busch die Blondine zu einem gesünderen Lebensstil motiviere. Busch lege viel Wert auf einen positiven Lebenswandel und gründete gerade erst eine Firma, die kalorienarme Eiscreme vertreibt. Im Rahmen ihres gemeinsamen Monaco-Urlaubes zeigten Rebel und er sich vergangene Woche zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich und machten ihre Liaison damit offiziell.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, September 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch auf dem roten Teppich in Monaco

