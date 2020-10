Haben Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher (27) den Urlaub noch romantischer gemacht, als er ohnehin schon ist? Die Sängerin verbringt mit ihrem Freund und ihrem Sohn Alessio (5) gerade einen entspannten Urlaub auf den Malediven. Neben Eindrücken vom Strand und ihrer Unterkunft erfreute die Ex-Frau von Pietro Lombardi (28) ihre Fans auch mit einigen süßen Pärchenmomente. Doch jetzt fragen sich die Supporter, ob Julian die Traumkulisse genutzt hat, um seiner Liebsten einen Heiratsantrag zu machen!

Sarah postete am Sonntagabend ein neues Bild mit Julian in ihrer Instagram-Story. Darauf sitzen die Turteltauben auf einer Hollywoodschaukel direkt am Meer und geben sich einen innigen Kuss. Sie zierte den Schnappschuss mit dem Hashtag #dasglücklichstemädchenaufderwelt". Der Fußballer teilte ebenfalls ein Bild vom Strand und schrieb dazu: "Für immer", worauf seine Liebste antwortete: "Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre." Zudem trägt Sarah in ihrer Story auf einmal einen verdächtigen Ring. Nach diesen Netzbeiträgen steht für manchen Follower fest: Die zwei haben sich verlobt!

"Perfekte Kulisse für einen Heiratsantrag", schreibt ein User zum Beispiel, während ein anderer kommentiert: "Bin fest davon überzeugt, dass ihr heiratet und noch ein oder mehrere Geschwisterchen für Alessio kommen werden!" Auf die Spekulationen reagiert das Paar bisher nicht – aber was meint ihr denn? Könnten die beiden wirklich den nächsten Beziehungsschritt gewagt haben?

Sarah Lombardis Hand im Oktober 2020

Julian Büscher und Sarah Lombardi auf den Malediven

Julian Büscher und Sarah Lombardi

