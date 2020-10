Ein Hoch auf die Pahde-Twins! Wohl jeder Fan von deutschen Vorabendserien dürfte die hübschen Schwestern kennen: So ist Cheyenne (26) aktuell bei Alles was zählt zu sehen und Valentina (26) spielt bei GZSZ sowie in ihrer eigenen Show Sunny – Wer bist du wirklich? mit. Letztgenannte Sendung feierte erst am vergangenen Donnerstag Premiere. Schon kurz darauf hat Valentina jetzt wieder einen Grund zum Feiern: Sie und ihr Zwilling Cheyenne werden heute 26 Jahre alt!

Dieser besondere Tag musste natürlich begossen werden! Gemeinsam mit ihrer Mutter Samanda und ihren engsten Freunden feierten die Schwestern in einem Münchner Lokal in ihren Geburtstag rein. Zu den Gästen zählten auch ihre Serien-Co-Stars Chryssanthi Kavazi (31) und Tijan Njie (28) – die den feuchtfröhlichen Abend mit einigen Aufnahmen in ihren Instagram-Stories festhielten.

Das Highlight des Abends war wohl die aufwendige Torte, die Mama Pahde ihren Töchtern spendiert hatte: Die mehrstöckige Leckerei aus Schokolade, Sahne und Marzipan sah aus wie ein Großeinkauf bei der Designermarke Chanel – Handtaschen, Lippenstifte und Parfüm inklusive. Wie gefällt euch das Dessert? Stimmt ab!

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

Instagram / tijan.njie Cheyenne Pahde und Tijan Njie

Instagram / chriss_cross Cheyenne und Valentina Pahdes Geburtstagstorte

