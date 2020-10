Als wäre nie etwas gewesen! Bei Kim Kardashian (39) und Kanye West (43) soll es seit einigen Wochen gewaltig kriseln. Grund: Der Rapper ist in der Vergangenheit öfters mal ausgerastet und hat nicht so schöne Dinge über seine Frau in der Öffentlichkeit preisgegeben. Doch ganz offensichtlich haben die beiden ihre Krise überwunden: Kim teilt nun ein ziemlich glücklich wirkendes Bild ihrer Familie im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht die 39-Jährige einen neuen Schnappschuss von sich mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern North (7) und Saint (4). Darauf posieren die vier ziemlich entspannt und glücklich auf einer Treppe – vor allem Kanye strahlt auf diesem Schnappschuss bis über beide Ohren und schaut seine Frau Kim dabei ziemlich verliebt an. Mit einem simplen Kuss-Smiley betitelt der Keeping Up with the Kardashians-Star seinen Beitrag.

Dass bei den zwei alles im Lot ist, bekräftigte vor wenigen Tagen auch Kims BFF Jonathan Cheban (46). In einem Interview verriet er, der Reality-Beauty und dem Rapper gehe es gut – alles sei bei dem Paar in Ordnung. Glaubt ihr, Kim und Kanye haben sich wieder zusammengerauft? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Met Gala im Jahr 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West

