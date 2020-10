Ist bei den beiden wirklich wieder alles in Ordnung? Seit einigen Wochen halten sich die Trennungsgerüchte rund um Kardashian-West hartnäckig. Grund: Kim (39) soll seit Längerem über eine Scheidung von Kanye (43) nachdenken. Nach all den Eskapaden des Rappers sieht der Keeping up with the Kardashians-Star die Ehe am Ende – oder doch nicht? Kim und Kanye sollen sich zusammengerauft haben!

In der Wendy Williams Show war am Donnerstag Kims BFF Jonathan Cheban (46) – besser bekannt als der Foodgod – zu Gast und plauderte über den aktuellen Beziehungsstand der beiden. Auf die Frage, wie es bei dem Paar läuft, hatte er eine ziemlich klare Antwort. "Gut, ich habe sie letzten Monat in L.A. gesehen, nachdem ich sie wegen der aktuellen Gesundheitslage fünf Monate lang nicht getroffen hatte", so Jonathan gegenüber Wendy Williams (56). Kims Bestie betonte, dass bei dem Pärchen alles super sei.

Und das konnte auch Kims und Kanyes gemeinsamer Besuch einer Hochzeit unterstreichen. Vor wenigen Tagen hatten sich das Paar in Schale geworfen und eine besondere Date-Night genossen. In ihrer Instagram-Story hatte die vierfache Mutter diesen Moment festgehalten.

