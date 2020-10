Für dieses Geschenk ließ Adele Adkins (32) einiges springen! Die Sängerin macht aktuell nicht nur durch ihre Abnehmerfolge auf sich aufmerksam, sondern vor allem durch ihr Liebesleben: Bereits seit einem Jahr halten sich hartnäckige Gerüchte, sie sei mit Rapper Skepta (38) zusammen. Die scheinen sich nun immer mehr zu bestätigen: Die "Hello"-Interpretin wurde nicht nur Ende September mit ihm bei einem Date gesichtet – sie soll ihm nun auch ein luxuriöses Geburtstagsgeschenk gemacht haben!

Am 19. September feierte der "That's Not Me"-Interpret seinen 38. Geburtstag – und durfte sich offenbar über ein ganz besonderes Präsent von Adele freuen: "Sie war in England und hat ihm eine wunderschöne Goldkette zum Geburtstag geschenkt", verrät ein Vertrauter nun gegenüber dem Magazin The Mirror. Über das Schmuckstück im Wert von 14.490 Euro habe Skepta sich so sehr gefreut, dass er es sofort stolz seinen Freunden präsentiert habe.

Obwohl das großzügige Geschenk sehr auf eine Beziehung der beiden hindeutet, haben sie selbst bisher noch keine Stellung zu den Liebesspekulationen bezogen. Wie die Quelle verrät, scheinen sie aber beinahe jede freie Minute miteinander zu verbringen: "Adele und Skepta sind in den vergangenen Monaten zusammengewachsen und haben sich sehr oft gesehen."

Getty Images Rapper Skepta im Juni 2018 in Paris

Getty Images Adele bei den Grammys, 2017

Getty Images Skepta, Musiker

