Was läuft wirklich zwischen Adele (32) und Skepta (38)? Schon im April 2019 hat sich die Sängerin von ihrem Mann Simon Konecki getrennt. Seither wird hartnäckig spekuliert, dass zwischen ihr und dem Rapper etwas laufen könnte. Erst vor wenigen Wochen heizten die beiden die Gerüchteküche mit einem kleinen Social-Media-Flirt noch einmal an. Jetzt wurden Adele und Skepta sogar bei einem Date in London erwischt.

Wie The Sun berichtet, haben mehrere Fans das vermeintliche Paar bei einem Besuch in einer Virtual-Reality-Bar erkannt. Die 32-Jährige und der "Shutdown"-Interpret haben sich dort offenbar gemeinsam mit Musikerkollege Jammer getroffen. Adele und Skepta sollen dabei total vertraut gewirkt und immer wieder gekichert haben. "Sie haben bei den Virtual-Reality-Spielen lautstark mitgefiebert und gelacht. Ich konnte sie vom anderen Ende der Bar hören. Es sah aus, als hätten sie eine Menge Spaß zusammen gehabt", schilderte ein Augenzeuge.

Aber sprühen zwischen Adele und Skepta wirklich die Funken oder sind die beiden nur enge Freunde? Tatsächlich kennen sich die beiden schon seit einigen Jahren. Bereits 2016 hatte der 38-Jährige in einem Interview mit Evening Standard verraten, dass er und Adele regelmäßig in Kontakt stehen.

Getty Images Adele Adkins bei den Oscars im Jahr 2013

Getty Images Skepta, Rapper

Getty Images Sängerin Adele

