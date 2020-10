Amanda Bynes (34) meldet sich auf Social Media zurück – und das in einem neuen Look! Eigentlich hatte sich die US-amerikanische Schauspielerin in der Vergangenheit auf dem roten Teppich häufig mit perfekt gestylter blonder Mähne und in hautengen Cocktailkleidern präsentiert. Seit einigen Monaten experimentiert die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin allerdings gerne mit ihrem Look und präsentierte sich im Netz erst mit pinken und anschließend schwarzen Haaren und Herzchen-Tattoo im Gesicht. Seit Mai ließ die 34-Jährige dann plötzlich nicht mehr von sich hören – nun postet sie jedoch wieder fleißig und zeigt sich dabei in einem besonders lässigen Style!

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss posiert Amanda in einem ungewohnten Casual-Outfit vor einer Wand: Zu einer lockeren Jeans trägt sie ein weites gelb-kariertes Flanellhemd, das sie lediglich am Hals zuknöpft. Darüber hinaus scheint sich die Amerikanerin während ihrer Social-Media-Auszeit einen neuen Haarschnitt gegönnt zu haben: Mittlerweile trägt sie nämlich nicht nur eine durchsichtige XXL-Brille, sondern auch einen überlangen Pony im Gesicht.

Im vergangenen März hatte Amanda behauptet, sie und ihr Freund Paul Michael würden ein Baby erwarten. Dass sie sieben Monate später nun jedoch ohne runden Babybauch vor der Kamera posiert, liegt daran, dass sie und ihr Liebster sich mit den überraschenden News offenbar einen Scherz erlaubt hatten. Das hatte zumindest ihr Anwalt im Mai gegenüber Us Weekly erklärt.

Anzeige

Instagram / paultattedheavy818 Amanda Bynes im September 2020

Anzeige

Instagram / paultattedheavy818 "Was Mädchen wollen"-Darstellerin Amanda Bynes

Anzeige

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de