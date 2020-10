Demi Lovatos (28) Ex-Flamme Mike Johnson will wohl nicht mehr alleine sein! Mitte letzten Jahres hatten die Sängerin und der einstige US-Bachelorette-Kandidat ein paar Dates. Während er sich offenbar mehr erhoffte, zerplatzte nach wenigen Monaten der Traum von der großen Liebe. Während Demi gerade erst die Verlobung mit ihrem Ex Max Ehrich (29) aufgelöst hat, widmet sich Mike intensiv einer Bromance: Er will mit seinem Kumpel Connor Saeli nach Austin ziehen!

Im "Almost Famous"-Podcast sprachen die beiden Männer, die sich in der 15. Staffel der US-amerikanischen Version von Die Bachelorette trafen, über ihr Vorhaben. Sie hätten sich sowieso immer regelmäßig gesehen, da Mike in Dallas, wo Connor derzeit noch wohne, Familie habe. Obwohl er sich riesig auf das Zusammenziehen mit seinem Kumpel freue, wolle er Connor aber schon mal auf einige Eigenarten vorbereiten. "Wenn ich mich deprimiert fühle, laufe ich splitterfasernackt durchs Haus, höre meine Lieblingsmusik und schreie", witzelte der Reality-TV-Kandidat.

Trotzdem planen die beiden, sich gegenseitig die nötige Privatsphäre zu gewähren. Mike hoffe auch, in gewisser Hinsicht von seinem Freund profitieren zu können. "Connor liebt es, zu trainieren. Ich hoffe, er wird einen positiven Einfluss auf mich haben", wünschte sich Mike. Er fürchte nur, dass er die Sauberkeit in ihrer gemeinsamen Wohnung durchsetzen müsse. Connor sei ein bisschen unordentlich, erzählte er.

Mike Johnson und Connor Saeli, August 2020

Mike Johnson, Juli 2020

Connor Saeli und Mike Johnson

