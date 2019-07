Na, auf welchen hotten Junggesellen hat Demi Lovato (26) denn da ein Auge geworfen? Offiziell ist die Sängerin ja seit Kurzem wieder zu haben – um genau zu sein, wurde Anfang März bekannt, dass die Beziehung zu Modeschöpfer Henry Levy in die Brüche gegangen ist. Doch hat das Single-Dasein für sie womöglich bald ein Ende? Zumindest scheint es ihr vor allem ein Reality-Star richtig angetan zu haben...

In der 15. Staffel der amerikanischen Bachelorette-Ausgabe kämpfte Mike Johnson um das Herz von Rosen-Lady Hannah Brown (24). Die servierte den Muskelmann allerdings ab – zum Entsetzen von Demi, die Mike als ganz klaren Favoriten im Visier hatte. Während seines Rausschmisses fieberte der einstige Disney-Star in seiner Instagram-Story mit. "Mike, ich nehme deine Rose an", erklärte sie ihrem Schwarm und machte abschließend deutlich, dass ihre Familie ihn mit offenen Armen empfangen würde. "Meine Mama liebt dich auch schon", scherzte die 26-Jährige.

Und Mike? Der ist ebenfalls nicht abgeneigt! "Zur Hölle, ja, ich hätte gerne ein Date mit Demi Lovato", verriet er im Interview mit Hollywood Life und fügte hinzu: "Sie ist unglaublich sexy. Ich weiß nicht, wie sie so als Person ist, also müsste ich sie kennenlernen, aber ich würde mich auf ein Gespräch einlassen." Allerdings verzauberte der Hottie nicht nur Demi: Mike entwickelte sich während der Show zum absoluten Publikumsliebling und wird sogar schon als nächster US-Bachelor gehandelt.

Instagram / mikejohnson1_ Mike Johnson, US-Bachelorette-Kandidat

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018

Instagram / mikejohnson1_ Mike Johnson, US-Bachelorette-Kandidat

