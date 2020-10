Halloween-Stimmung im Hause Kardashian! Die Familie rund um Kim (39), Khloé (36), Kylie (23) und Co. verzaubern ihre Fans in den sozialen Netzwerken regelmäßig nicht nur mit Hochglanz-Schnappschüssen in sündhaft teuren Outfits, sondern gewähren auch private Einblicke in ihr Familienleben. Insbesondere die goldigen Kardashian-Kinder entzücken die millionenfachen Follower im Netz. Jetzt teilte die Glamour-Familie neue Aufnahmen ihrer Kleinen, ganz im Zeichen eines Themas: Die Kardashians bereiten sich auf Halloween vor!

Auf Instagram teilte Khloé die herzallerliebsten Pics ihrer Tochter True (2), die mit ihrer Cousine Chicago (2) und ihrem Cousin Psalm (1) freudestrahlend ihre kreative Energie an den Kürbissen auslässt. Mit "Tutus Kürbisbeet" ist der Tisch gekennzeichnet, auf dem sich die Kids nach Lust und Laune austoben können. Und da das Kürbis-Schnitzen für die Kleinen offenbar noch zu gefährlich ist, stellte ihnen Khloé allerlei Farben und Pinsel zur Verfügung, mit denen sie das Gemüse knallbunt anpinseln können – und dabei auch sich selbst einen neuen Anstrich verpassen.

Mit "Familientag zum Kürbis-Schnitzen" beschrieb Khloé die süßen Eindrücke ihres Tages mit den Kids. Wobei das Schnitzen eher die Erwachsenen übernommen haben dürften: Trues Vater Tristan Thompson (29) war nämlich auch mit von der Partie und saß breit grinsend auf einem kleinen Kinderstuhl neben seiner Tochter. Dabei wollte Mama Khloé nicht nur hinter der Kamera bleiben. Kurzerhand setzte sich die Beauty neben die Kids und schoss mit ihnen noch ein paar süße Selfies.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrem Vater Tristan Thompson, 2020

Instagram / khloekardashian Chicago West, True Thompson und Psalm West, 2020

