Stormi Webster (2) wird so schnell groß, dass Mama Kylie Jenner (23) langsam wehmütig wird. Seit die Kleine vor zwei Jahren auf die Welt kam, ist Stormi der ganze Stolz ihrer berühmten Mutter. Die Keeping up with the Kardashians-Beauty lässt ihre Fans immer wieder an ihrem Leben mit ihrem Töchterchen teilhaben. Jetzt teilte Kylie einen kleinen Meilenstein mit ihren Followern: Stormi hat ihr erstes großes Bett bekommen!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 23-Jährige jetzt ein paar Schnappschüsse aus Stormis Kinderzimmer. Unter anderem war auch ein Bild von ihrem neuen Nachtlager dabei, ein "Großes-Mädchen-Bett", wie Kylie das Foto betitelte. Auf Gitterbettchen kann die Zweijährige ab jetzt also offenbar verzichten. Und Stormis neues, mit Wölkchen verziertes, Schlafgemach kann sich sehen lassen. Der Promi-Spross kann sich schließlich über gleich zwei Etagen und ganz viele Ablagefächer für Gute-Nacht-Geschichten freuen.

Dass ihr kleines Mädchen mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, scheint Kylie wehmütig werden zu lassen. Zu dem Bild von Stormis neuem Bett postete sie zumindest einen vielsagenden, traurig guckenden Emoji. Wie gefällt euch Stormis neues Bett? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Websters neues Bett

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, September 2020

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Wie gefällt euch Stormis neues Bett? Richtig süß! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de