Sexy Netz-Grüße von JoJo (29)! Die Sängerin landete mit ihrer Single "Get Out" vor knapp 16 Jahren einen Riesen-Hit. Damals war sie gerade einmal süße 13 Jahre alt. Doch aus dem einstigen Teenie-Star ist mittlerweile eine erwachsene Frau geworden, die sich verdammt gerne sexy zeigt. Auch jetzt teilte die Musikerin auf Social Media wieder ein Foto, das das ein oder andere Männerherz höherschlagen lassen dürfte.

"Ich teile mir dieses Badezimmer mit meiner Mutter. [...] Also wagt es nicht, mich dafür zu verurteilen, wie chaotisch es hier ist", schrieb sie zu einem Spiegel-Selfie auf ihrem Instagram-Account. Damit spielte sie wohl auf all die Fläschchen an, die auf dem Waschtisch aufgereiht sind. Aber denen schenkten bestimmt die wenigsten ihrer Follower Beachtung, denn: JoJo posiert nur in einem knappen Slip und einem Crop-Top und gewährt damit freien Blick auf ihre heißen Kurven.

Damit beweist die heute 29-Jährige: Sie fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper. Aber das war definitiv nicht immer so. Erst vor wenigen Monaten gab JoJo zu, dass sie im Alter von 18 Jahren eine 500-Kalorien-Diät machte – allerdings nur, weil ihre damalige Plattenfirma sie dazu gedrängt hatte.

Instagram / iamjojo Sängerin JoJo im März 2020

Getty Images JoJo im Oktober 2018

Getty Images JoJo im Jahr 2008



