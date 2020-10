Das ist wohl einer der Hauptgründe für ihren Umzug! Vor wenigen Tagen verkündeten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ihren Fans eine überraschende Nachricht: Sie kehren Deutschland erneut den Rücken zu und ziehen eine Zeit lang nach Dubai. Die Fans reagierten gespalten auf die News – doch jetzt erklären die zwei, was sie hauptsächlich zu diesem Schritt bewegt hat. Team Harrison hat mittlerweile kaum noch Privatsphäre und das geht so weit, dass Supporter sogar bei ihnen zu Hause auf der Matte stehen!

In einem neuen YouTube-Video erklären die Harrisons noch einmal genau, warum sie sich für Dubai entschieden haben. In Deutschland haben sie einfach nicht mehr die Privatsphäre, die sie gern hätten. "Teilweise stehen Fans unten an unserem Balkon und rufen hoch oder es wird geklingelt, egal zu welcher Uhrzeit, und wir werden gefragt, ob wir Autogramme geben oder Bilder mit ihnen machen", erklärt Sarah geduldig.

Sie lieben zwar ihren Job über alles und seien unglaublich dankbar dafür, dennoch fühlen sie sich eingeschränkt. "Ich denke, dass wir da in Dubai mehr für uns sein können", führt die zweifache Mama weiter aus. Hättet ihr gedacht, dass die Fans Sarah und Domi teilweise so belagern? Stimmt in der Umfrage ab!

