Dieses Thema sorgt für ordentlich Wirbel! Bereits vor einigen Tagen hatten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) angekündigt, dass bei ihnen bald eine große Veränderung anstehe. Und am Dienstag weihten sie ihre Fans dann endlich in ihr Geheimnis ein: Sie wollen gemeinsam mit ihren Töchtern Mia (2) und Kyla nach Dubai auswandern. Diese Entscheidung sorgte im Netz für eine hitzige Debatte – nun scheint Sarah auf die Kritik der User zu reagieren.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die YouTuberin ein Foto von sich und ihrem Mann, auf dem sie über beide Ohren stahlt. "Was dich glücklich macht, muss nicht erst von anderen akzeptiert werden", hält sie zu dem Pärchenbild fest und spielt damit wohl auf die Kritiker an, die der Auswanderung der Netz-Stars eher skeptisch gegenüberstehen. "Wir freuen uns auf unser Abenteuer, und jeder, der uns begleiten möchte, ist hier herzlich willkommen", schreibt die 29-Jährige weiter und bietet ihrer Community abschließend an, in den Kommentaren Fragen zu hinterlassen, die sie zusammen mit Domi dann in einem ausführlichen Video beantworten wolle.

Kurz nachdem die zwei ihren Abonnenten bei YouTube verraten hatten, dass es für sie schon bald nach Dubai geht, trudelten die ersten kritischen Nachrichten ein. Einige Nutzer können nicht verstehen, warum Sarah und Domi erneut mit Sack und Pack in ein anderes Land ziehen, nachdem bereits ihre Test-Auswanderung nach Los Angeles am Heimweh gescheitert war. Andere hingegen finden es nicht in Ordnung, dass ihre Töchter aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden.

Tetty K. Sarah, Dominic, Mia Rose und Kyla Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTube-Star

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Kyla Harrison

