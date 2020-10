Was steckt hinter diesem großen Schritt? Vor wenigen Tagen hatten die Influencer Sarah (29) und Dominic Harrison (29) eine besondere Neuigkeit im Netz bekannt gegeben: Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Mia (2) und Kyla planen die beiden, noch zum Ende dieses Jahres von München nach Dubai auszuwandern. Doch aus welchen Gründen hatten sich die Harrisons jetzt dazu entschieden, ihrer Heimat den Rücken zu kehren?

Wir planen, dort als Familie glücklich zu sein, ein tolles Zuhause zu finden und neue Energie und Kraft für kommende große Projekte zu tanken", betonte Sarah jetzt gegenüber Bild. Doch das sind nicht die einzigen Beweggründe der jungen Eltern – Dominic fügte hinzu: "Außerdem genießen wir in Dubai wesentlich mehr Privatsphäre als hier in Deutschland – und können unseren Kindern somit mehr bieten." Zusätzlich sei die arabische Metropole schnell und einfach von München zu erreichen und es gebe kaum Zeitverschiebung.

Somit können die Harrisons offenbar auch weiterhin optimal ihrer Arbeit nachgehen. "Wir ziehen nicht weg, um die Füße hochzulegen, sondern verfolgen weiter unsere Ziele", versicherte der 29-Jährige – und auch seine Frau stimmte ihm zu: "An erster Stelle steht unsere Beauty-Firma, in welche wir sehr viel Zeit, Liebe und Arbeit stecken." Und auch aus Dubai könnten sie sich weiterhin mit ihren Mitarbeitern in Deutschland abstimmen, betonte das Paar.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison im September 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

